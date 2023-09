Serveis informatius Ràdio 4

L'acusat d'asfixiar la seva exdona a Manresa l'any 2021 admet el crim davant del jutge

01:08

Assegura que estava passant per una depressió i que va actuar de manera irracional i totalment explosiva. També ha reconegut que en més d'una ocasió anteriorment havia buscat per internet com matar a una persona.