01:19

La Cambra de Comerç de Barcelona revisa a l'alça les previsions de creixement de Catalunya per aquest any fins el 2,2% i el 2,3% el vinent.

La Cambra també fa un bon pronòstic del mercat de treball i preveu que incrementi la productivitat els propers trimestres per la incorporació de treballadors de sectors d'alt valor afegit. Segons la institució tot indica que la inflació es moderarà malgrat els riscos. Això sí, encara continuarà per sobre del 2%, deixant poc espai a una rebaixa dels tipus d'interès per part del banc central europeu.

La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la repetició de les eleccions seria un trasbals i una despesa, però l'economia catalana és resilient, diu, i no es veuria afectada per uns nous comicis | INFORMA: Àlex Cabrera