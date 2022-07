02:05

El risc d'accident a la feina és un 10% més alt, a causa d'errors o actes insegurs quan les temperatures pugen per sobre els 28 graus segons un informe.

39 persones han mort a Catalunya per les altes temperatures des que va començar, el dimarts 12 de juliol. L'administració i els serveis d'emergència fan una crida a la precaució, sobretot durant les hores centrals del dia.

I és que amb l'augment de les temperatures, també puja el risc d'accident laboral. És el que diu un informe del Col·legi d'Arquitectes tècnics de Barcelona, que apunta que quan les temperatures pugen per sobre els 28 graus, el risc d'accident a la feina és un 10% més alt, a causa d'errors o actes insegurs.

Els sectors més afectats són els que fan més feina a l'aire lliure, com l'agricultura o la construcció. Tot i així, la calor també pot afectar aquells que treballen en interiors si les condicions no són les adequades. Segons l'informe del col·legi d'Arquitectes, els accidents més habituals són els cops de calor i les cremades, però pot anar més enllà, com ha explicat a Ràdio 4 la responsable de Política Sindical d'UGT a Catalunya, Nuria Gilgado.

En aquest sentit, la responsable de salut laboral de CCOO de Catalunya, Mònica Pérez adverteix que els plans de prevenció de les empreses no són suficients, ja que no consideren la calor com un element de risc, i no canvien horaris ni condicions de treball. Per això demanen també que s'actualitzi la llei de riscos laborals | ANNA PUJOL