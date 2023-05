07:18

Darrera jornada per publicar enquestes electorals. Els partits marquen distàncies i fan una crida a mobilitzar el vot dels indecisos.

El pitjor parat de les enquestes a Barcelona és el republicà Ernest Maragall, que es revela des del Poble Sec on rep el suport del president de la Generalitat. Amb una mica d’avantatge situa el socialista Jaume Collboni, que demana la mobilització per no dependre de ningú.

Amb les mateixes opcions de guanyar, Xavier Trias, descarta sumes ‘antitètiques per desallotjar Colau. L’actual alcaldessa presenta el manifest de suport de 300 personalitats.

El PP busca reforçar el vot prometent la gratuïtat del transport públic als joves. La CUP no fa cas a unes enquestes i diu estan influenciades pels lobbys. Cs creu que els sondejos busquen redirigir el vot. El PP busca reforçar el vot prometent la gratuïtat del transport públic als joves. Entre els damnificats també hi ha Valents que encara confien a donar la sorpresa.