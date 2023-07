08:30

La campanya electoral aquest dimecres ha estat marcada, entre altres temes, per les reaccions al pacte anunciat que blindaria la Diputació de Barcelona a l'actual alcaldessa de Sant Boi Lluïsa Moret.

Tot plegat, 24 hores abans del ple de constitució de la Diputació de Barcelona. I de possibles canvis de guió. El PSC ha centrat la seva jornada de campanya al Baix Llobregat, on a aquesta hora començarà el seu acte a Hospitalet. Això, el dia que s'ha donat a conèixer el seu acord amb "Tot per Terrassa", que dona una majoria àmplia als socialistes a la Diputació de Barcelona. A poques hores per la constitució de l'ens, el primer secretari, Salvador Illa, ha confirmat Des de Sant Boi, que treballen per sumar més suports.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, no sap encara el sentit del vot dels socis d'Impulsem al grup a la Diputació de Barcelona. Turull admet les discrepàncies en la coalició per temes territorials i evita ajudar les conseqüències de la trencadissa si demà els dos díscols, els alcaldes d'Igualada, Marc Castells, i de Torrelles de Foix, Sergi Vallès, trenquen la disciplina de vot per fer presidenta la socialista Lluïsa Moret, a després de les generals.

Des de Sumar - En Comú Podem la que previsiblement serà vicepresidenta de la diputació, Candela López, ha celebrat aquest acord que, afirma, es farà amb una majoria progressista i ha subratllat la importància de posar al centre dels municipis els drets socials i les polítiques de cures.



Des d'esquerra Republicana insisteixen a dir que la seva formació sempre prioritzarà acords independentistes a les institucions catalanes i critiquen que NO s'ha aconseguit a la diputació per culpa de Junts.

El Pdecat Espai CiU fa valdre l'entesa del PSC-Comuns-Tot per Terrassa i JUNTS, als que consideren díscols. El candidat, Roger Montañola, retreu que Junts "s'automargini" de la política i assegura que votar-los és "condemnar-se a l'oposició". El PDECat Espai CiU lamenta la intervenció de la justícia en els projectes lingüístics de les escoles a Catalunya i es compromet a treballar per revertir la Llei d'Educació, la LOMLOE, al Congrés.

En aquest sentit, des de la CUP també es mostren molts crítics i exigeixen al Govern que deixi d’amagar-se darrere de les direccions dels centres. Així s'han pronunciat en un comunicat els anticapitalistes, qui han fet una crida als partits catalans per fer un pas endavant per garantir la immersió i treure la pressió a les escoles davant uns Tribunals totalment polititzats.

Els comuns fan parada a Sabadell en un acte temàtic sobre les propostes en salut mental de la formació. A banda, aquest matí, des de l’estació de RENFE de Gavà, lamentaven l’infrafinançament dels trens de Rodalies.