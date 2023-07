07:17

L'endemà de l'únic debat cara a cara televisat d'aquestes eleccions generals de 2023, els partits han valorat el el president Pedro Sánchez i el principal líder de l'oposició Alberto Núñez Feijoo.

Ministres i representants socialistes comparen l'estratègia del PP com la que utilitza la ultradreta de Trump o Le Pen. Feijóo demana frenar l'eufòria dels que diuen que va sortir victoriós del debat.





La caravana del PSC fa parada aquesta tarda a Rubí. A aquesta hora està a punt de començar l'acte, amb la presència de la candidata Meritxell Batet i el primer secretari Salvador Illa... qui aquest matí, des de Lleida, ha acusat el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, d'embarrar i bloquejar el cara a cara amb Pedro Sánchez.

Per al popular Nacho Martín Blanco, Feijóo es va comportar com un president i Sánchez, DIU, com 'un aspirant nerviós'. El candidat també ha marcat les línies vermelles amb VOX.

Avui la número u de SUMAR-En Comú Podem per Barcelona, Aina Vidal, està a Tarragona. Aquest matí des de Vila-seca reaccionava a un cara a cara que titllava de decebedor. Des de Tortosa, on els comuns fan l’última parada del dia, M

ERC celebra aquesta hora un míting a Cambrils, on intervindrà la número 2, Teresa Jordà. Els republicans demanen al PSOE que contestin a la proposta de Feijóo: si facilitarien la seva investidura per a què no govern amb VOX. El candidat al Congrés, Gabriel Rufián, creu que Sánchez ahir no va respondre com tocava a Feijóo, a qui acusa d'haver dit mentides.

El PDECat Espai CiU prioritza la política de Pedro Sánchez per Catalunya davant d'una eventual investidura. Però el candidat Roger Montañola no es tanca la porta a negociar amb Feijóo i apunta que cal fer tot el possible perquè Vox no trepitgi la Moncloa. Els hereus de CiU esmenen al conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que l'ocupació és delicte.

La candidata de Junts, Miriam Nogueras denuncia la que titlla d'obsessió malaltissa contra Puigdemont i Catalunya per part diu, del PP i el PSOE. I des de l'Hospitalet de Llobregat, avui VOX celebra un dels seus actes principals de campanya amb la intervenció d'Ivan Espinosa de los Monteros. IMATGE: Pierre-Philippe MARCOU / AFP.

INFORMA: INMA MORANT.