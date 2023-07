08:14

Els partits polítics han superat ja el primer cap de setmana de campanya electoral i avui totes les mirades estan posades en l'únic cara a cara televisat entre els candidats de PSOE i PP el 23J a Atresmedia.

Tot indica que Sánchez atacarà pels pactes de govern amb VOX i Feijóo pels acords parlamentaris amb Bildu. A banda la taula de diàleg ha tornat a centrar el debat polític.

Poques hores abans que comenci el primer i únic cara a cara entre els líders dels dos principals partits, la candidata del PSC per Barcelona, Meritxell Batet, critica obertament la manca de projecte polític del líder dels "populars". Insisteix en la negativa d'Alberto Nuñez Feijóo a participar en altres debats, un fet que, afirma, mostra falta de valentia.

Des del PP, el seu candidat del PP per Barcelona, Nacho Martín Blanco, preveu que aquest cara a cara pot servir per demostrar que Alberto Núñez Feijóo és més sensat que Pedro Sánchez.

En una entrevista a ràdio 4, el candidat de VOX, Juanjo Aizcorbe, ha assegurat que per molt que Feijóo critica a Sánchez, després negociaran per poder governar sense VOX. El candidat del PDECAT- Espai Ciu, Roger Muntañola, s'ha mostrat molt crític amb el debat, afirma que tots dos llançaran missatges que no podran complir.

Des d'ERC, la número dos a la llista del congrés, Teresa Jordà, ha assegurat que no té cap dubte que Sánchez ajudarà a investir Feijóo si convé.

Des de Sumar-En Comú Podem, la seva candidata, Aina Vidal, arremet contra el cara a cara d’aquesta nit, al que titlla de trist. Criticant durament a Feijóo.

La candidata de Junts, Miriam Nogueras, pronostica una baralla de galls per veure qui ha frenat més Catalunya. INFORMA: INMA MORANT.

IMATGE: AFP | Thomas COEX and Aris OIKONOMOU.