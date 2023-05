07:02

La proposta socialista d'una oficina de prevenció de les ocupacions provoca les crítiques de Colau i Trias que recorden a Collboni que va estar a l'Ajuntament.

El candidat socialista a Barcelona, Jaume Collboni, assegurat que si no guanya formarà part de l'oposició. El republicà Ernest Maragall, al contrari que Trias i Collboni, sí obre la porta a ser alcalde si perd les eleccions. A Mollerussa, la secretaria general d’ERC, Marta Vilalta ha fet campanya per la candidatura d’Engelbert Montalà.

Ada Colau i Xavier Trias critiquen Collboni per la seva voluntat de crear una oficina de prevenció de les ocupacions il·legals. Trias defensa destinar 200 milions d'euros per abordar la falta d'habitatge assequible. Ciutadans proposa un pla per crear més habitatge social a solars buits i habitatges ocupats. El candidat del PP, Daniel Sirera, escenifica amb l’exregidor de Cs, Paco Sierra, la fuga de vots de la formació taronja.