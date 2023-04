01:10

Tots els districtes tindran una zona reservada per a la col.locació de parades de roses I llibres.

275 agents de la Guàrdia Urbana, 360 auxiliars, 230 tanques New Jersey pel tancament de transit són algunes de les grans xifres que regularan la superilla literària a l’Eixample, un dispositiu molt complex que segons l’intendent Domènec Escarré suposarà limitacions a partir de dissabte.

Durant la Diada de Sant Jordi no podran circular bicicletes ni vehicles de mobilitat personal dins del perímetre d’aquesta superilla i tampoc no es podrà aparcar ni circular a excepció dels carrers València i Mallorca. Hi haurà 5.000 punts de venda de flors i roses, i una vintena de forns sortiran al carrer | INFORMA: Maite Boada