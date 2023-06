01:16

Segons l'Observatori Contra la Violència de Gènere del Consell General del Poder Judicial, les víctimes d'aquesta xacra van créixer prop d'un 10% el primer trimestre de 2023.

Entre els mesos de gener i març, l'Observatori ha comptabilitzat més de 5.500 víctimes de violència masclista a Catalunya, 8 de les quals, menors. Suposa un 10% més que el mateix període de l'any passat. Els jutjats catalans van rebre un total de 5.600 denúncies en aquest primer trimestre un 9,8% més que l'any passat. Això ha derivat en un augment del 15% de les ordres de protecció concedides i un 18% les sentències condemnatòries.

Per la directora per a l'Erradicació de les Violències Masclistes de la Generalitat, Laia Rosich, aquesta dada respon a una major consciència de la víctima i l'entorn i una millora de l'acompanyament. Així i tot, prop d'un 9% de les víctimes va acabar renunciant a declarar contra el seu agressor. D'altra banda, van arribar 5 casos de violència masclista comesa per menors als jutjats corresponents. En tots els casos, se'ls hi va imposar mesures | Informa: Nuria Alcalá