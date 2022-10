Aragonès crida a sumar per aprovar els pressupostos

01:34

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, es proposa avançar "mesura a mesura" en el que queda de legislatura i pressiona Junts perquè doni suport als pressupostos.

Continua el bloqueig per tirar endavant els pressupostos catalans de l'any vinent. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha aprovitat la compareixença al Parlament per explicar els canvis al Govern després del trencament amb Junts per fer una nova crida a la resta de grups perquè siguin responsables.

Els primers a qui apel·la és precisament als seu ex socis, Junts, qui estrenant-se en l'oposició no ha entrat a posicionar-se sobre els comptes catalans, però sí que ha assenyalat directament a Aragonès com a responsable del divorci.

Des de l'oposició, els socialistes allarguen la mà per negociar, mentre els comuns adverteixen que no poden donar el seu suport per fet. Vox, Cs i PP reclamen convocar eleccions | LAURA HERRERO