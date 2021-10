01:01

Pere Aragonès acusa el govern espanyol d'exercint una operació de pressió sobre Catalunya amb la suspensió de l'ampliació de l'Aeroport.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, visiblement enfadat ha assegurat en una compareixença pública que el govern espanyol està exercint una operació de pressió sobre Catalunya quan encara no tenen un consens dins el mateix executiu.

Aragonès adverteix que el Govern no renuncia a la inversió per l’ampliació de l’Aeroport i reclama a La Moncloa recuperar el principi d’acord per abordar la qüestió des del diàleg i el consens. El president català assegura que “no renunciem a res, ni a la millora de l’aeroport ni a la lluita en defensa del mediambiental i la biodiversitat”. “És l’Estat qui amb la seva divisió interna i Aena qui es neguen a invertir”. En aquest sentit ha lamentat que "han volgut imposar la seva via, que és la destrucció de La Ricarda, tal i com diu el pla director".

El cap de l’executiu català, no ha volgut entrar en polèmiques amb el vicepresident, Jordi Puigneró, que va criticar les veus contràries a l’ampliació dins d’ERC. Aragonès considera que l’Estat vol dividir-los i considera que aquesta polèmica no afectarà la taula de diàleg prevista per la setmana vinent | LAURA HERRERO