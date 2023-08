01:42

En aquesta 45a edició el fil conductor són els personatges de la Divina Comèdia i es cremaran 350 quilos de pólvora

Cervera ja ho té tot a punt per una nova edició de l'Aquelarre, que comença aquesta nit de divendres i s'allargarà fins diumenge. L'espectacle central d'aquesta 45ena edició està inspirat en la Divina Comèdia de Dante, però també es podrà gaudir de les actuacions de grups musicals emergents, com ara Les que Faltaband, Ebri Knight, Dj Noninà, Lasta Sanco, The Pink Goats, Vives Veus, Angeletes Club y Kymera Reggae. La Salseta del Poble Sec exercirà durant aquests dies de cap de cartell i recuperarà les seves actuacions a la capital de la Segarra després de 7 anys d'absència.

La festa comença la nit d'aquest divendres amb la tradicional plantada del bestiari a la plaça de la Universitat. Cap a les 11 de la nit, s'iniciarà la cercavila amb la participació del Drac d'Olivella, el Voliak de Oliana, el Drac de Bellvei, el Cargol de Solivella, Lo Carranco Bilandó i la Tarasca de Cervera.

L'acte central, com és habitual, serà la nit de dissabte quan es produirà l'encesa de la Universitat i, posteriorment, la invocació i l'aparició del Mascle Cabró. Abans, a la tarda, es farà l'Aquelarret, la celebració dedicada als més petits, amb una cercavila que aplegarà uns 200 infants.

Durant aquests dies un altre punt d'interès és la Fira del Gran Boc, una referència de l'àmbit de l'esoterisme, el tarot i la quiromància. Hi haurà un total de 85 casetes, una xifra rècord. | PEPA SANGENÍS