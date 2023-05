01:03

Enguany, per les eleccions municipals, canvia de data i tindrà lloc el primer cap de setmana del mes de juny

En aquesta 42a edicio s'ha ampliat el recinte i les colles fins arribar a les 115. Es consumiràn unes 14 tones de caragols. Molts s' hauran de comprar fora perquè la sequera provoca que no n'hi hagi prou d'autòctons. Des de la Fecoll també s'ha fet una crida als collistes a fer un "ús raonable de l'aigua atesa la situació de sequera". Per exemple, les activitats infantils amb inflables aquàtics enguany es faran sense aigua i també s'ha recomanat a les colles que no muntin piscines dins dels seus recintes.

El tret de sortida a l festa es farà divendres dia 2 de juny amb el V Caragolasso, que comptarà amb l'assistència de Bojan Kirkc i on es presentarà en directe i s'enregistrarà el videoclip oficial de 'La Rumba de l'Aplec', una cançó amb lletra d'Àlex Valdivia i música d'Arnau Fernández, amb els arranjaments i producció de Txabi Ábrego | INFORMA: Pepa Sangenís