01:13

L'obra ha suposat el debut com a escriptora de l'autora de Barcelona. El jurat ha valorat el viatge 'trepidant' de Genovart

Andrea Genovart ha guanyat aquest dilluns el vuitè Premi Llibres Anagrama de Novel·la amb el seu debut com a escriptora, ‘Consum preferent’. El jurat del certamen ha valorat el 'trepidant viatge' que planteja l’autora amb una veu que defineixen com a 'radicalment contemporània'.

Han destacat també l’humor i la mirada 'contundent' del text. A la seva primera novel·la, Genovart s’interessa per la generació que voreja la trentena i que aposta per deixar enrere la joventut enmig de feines precàries. El treball s’ambienta en la Barcelona actual, on es pateix per una comunicació humana definida com a incerta i fantasmal | Marta Orquín