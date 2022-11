01:12

A la sessió inaugural de la Trobada Econòmica de S'Agaró, l'excomissari europeu es mostra optimista sobre el futur immediat de l'economia espanyola

Aquest divendres s'inaugura la 27a Trobada Econòmica de S'Agaró. La inauguració oficial va a càrrec de la consellera d'Economia de la Generalitat, Natàlia Mas, i el vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), Luis de Guindos però prèviament s'ha fet una primera sessió amb la participació de l'excomissari europeu Joaquín Almunia.

Almunia ha parlat de les conseqüències per a l'economia europea de la guerra d'Ucraïna, el tema central de la trobada, però també de les perspectives per a Espanya en el futur més immediat. Ell creu que s'ha de ser "moderadament optimista" i malgrat admetre que Espanya no podrà evitar caure en recessió en els pròxims trimestres, pensa que la recuperació serà ràpida. | JOAN SISQUELLA