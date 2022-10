00:46

El Consorci del Ter ha alliberat sis exemplars de tortugues d'estany a la zona del Baix Ter, una espècie autòctona, que està en perill d'extinció a Catalunya.

Fa gairebé una dècada que es treballa per evitar la seva desaparició: en els últims 7 anys se n'han introduït més de 200 exemplars. La tortuga d'estany és una espècie autòctona, protegida i molt amenaçada. D'aquí que es treballi des de fa gairebé una dècada per reintroduir-la, concretament a la zona del Baix Ter per ser un hàbitat humit, tranquil i amb abundant vegetació. Ho explica a Ràdio 4 Teia Puigvert, la directora del consorci del Ter.

Les sis tortugues d'estany que s'han alliberat avui s'han criat en captivitat durant dos anys i mig al centre de recuperació de tortugues de l'Albera. En els últims set anys, el consorci n'ha reintroduït més de 200. Es creu que la seva desaparició és degut a la contaminació dels hàbitats aquàtics on viuen. També les espècies invasores haurien provocat la seva migració cap a altres zones, convertint-la en una espècie en perill d'extinció a Catalunya | Gemma Esteba