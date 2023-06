01:07

Des del consistori recorden que hi haurà controls d'alcoholemia i que caldrà sortir de les platges abans de les 6.30h

Una revetlla de Sant Joan amb gran càrrega de mobilitat d'entrada i sortida de Barcelona i també moltíssims turistes. Tot plegat fa que Albert Batlle, tinent d'alcalde de seguretat, pronostiqui una nit, i també un estiu, mogut des del punt de vista policial.

400 agents de la Guàrdia Urbana, més Mossos d'esquadra i agents de la Policia portuària s'encarregaran de fer que la nit sigui tranquil·la, perseguint fets delictius com la venda ambulant i efectuant controls d'alcoholèmia. Les platges es desallotjaran a les 6.30h per a l'obertura pels banyistes a les 9h. En total, des de l'ajuntament calculen que 60.000 persones celebraran la revetlla al carrer. Els serveis d'extinció recomanen molta prudència per l'alt risc d'incendi a causa de la sequera | INFORMA: Maite Boada