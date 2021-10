01:05

L'Ajuntament de Barcelona destinarà 6 milions d'euros a la compra de naus industrials en desús al Besòs. Així ho ha anunciat aquest dimarts el primer tinent d'alcaldia d'Economia, Jaume Collboni, que ha explicat que la iniciativa vol atreure operadors privats amb projectes d'economia circular i sostenible per millorar la competitivitat de les pimes de l'entorn del Besòs. Es prioritzaran les naus més properes a la Mercedes, ben conservades i amb una superfície superior als 2.000 metres quadrats. Segons Collboni, calculen que amb el pressupost que hi destinaran podran adquirir un, dos o tres espais que siguin "el més grans possible". La previsió de l'ajuntament és adquirir les naus el primer semestre del 2022.

La iniciativa, proposada pel grup municipal d'ERC i inclosa a l'acord de pressupost 2021, s'emmarca dins de l'estratègia de futur per als polígons del Besòs.