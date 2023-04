01:15

La pobresa afecta majoritàriament les dones i, sobretot, les nou vingudes que quan arriben al nostre país es troben amb una irregularitat administrativa que els impedeix sortir de la seva situació de vulnerabilitat. Així ho observen diàriament a la Fundació Integramenet, de Santa Coloma de Gramenet, on els ajuden en l'assessorament de les necessitats que tinguin, tant administratives com socials i també a preparar-se per trobar una feina | Marga Esparza