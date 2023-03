Els municipis més contaminats de l'AMB no compleixen el 50% de recollida selectiva

Des de l'AMB es plantegen la necessitat d'avançar en propostes com els contenidors intel·ligents i el porta a porta, o sistemes mixtos.

28 municipis de 36 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona no han complert el 2022 amb el 50% de la recollida selectiva dels residus marcada per la Unió Europa per dos anys abans, el 2020. I el que és pitjor, entre aquests 28 es troben els que generen més residus perquè tenen més població.

