04:47

Entrevistem José Ángel Carrey, president de l'Associació Catalana per la integració de les persones cegues, un dels artífexs que també hi hagi paperetes en Braille per poder votar.

L’Administració ha de garantir el dret a vot de tots els ciutadans, però la igualtat d’oportunitats no està sempre assegurada. Per exemple, no fa tant, només 15 anys, que les persones cegues poden votar, sense ajuda de ningú, és a dir, exercir el vot de forma secreta.

Però és que aquest dret no està garantit encara a les eleccions municipals. A les del 28 de maig, només es va poder fer a 4 municipis catalans: Cerdanyola del Vallès, Ripollet, Terrassa i Esplugues. Darrere d’aquesta fita, que les persones cegues disposin de paperetes en Braille per poder votar totes soles, hi ha el José Ángel Carrey, president d'ACIC, que ens explica com funciona exactament el dispositiu | Olga Rodríguez