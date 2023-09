55:29

La veu dels déus

La Grècia antiga la coneixem per la seva filosofia, pels seus mites, el teatre i alguns conceptes polítics que hem heretat. Però què en sabem dels oracles?

Els oracles eren un punt cardinal de la vida dels antics grecs, per ells tenien tanta credibilitat com per a nosaltres la pugui tenir la ciència. Però de vegades hem oblidat la importància del seu estudi a les classes d'història.

A Sense Memòria descobrim part de la historia de l’antiguitat grega amb Diego Chapinal-Heras, historiador, actualment investigador postdoctoral Ramón y Cajal a la Universidad Autónoma de Madrid, que aquest any ha publicat el llibre de divulgació “La Voz de los Dioses. Los oráculos y la adivinación en el mundo griego” ( Ed. Atico de los Libros)

Investigant el que ens han deixat oracles con Dodona, Delfos o Didima descobrirem com d’heterogenis podien ser els mètodes d'endevinació o, fins i tot, deduir que la societat grega tenia un nivell d'alfabetització més gran del que suposàvem.

Llibres consultats per aquest capítol:

Heródoto. Historias. Libros I-IV. (Madrid: Ediciones Akal)

Diego Chapinal-Heras. La voz de los dioses. (Barcelona-Madrid: Ático de los Libros

Àudios de pel·lícules:

Matrix(Wachowski. 1999)

Iphigenia (Mihalis Kakogiannis. 1977)

300 (Zack Snyder. 2007)

Sintonia original: Gabriel Berlanga