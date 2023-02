28:48

Esta semana en Según me despierte os hablo de como me siento y os pongo música también.

Hombreee... ya tardaba en estar rallada, después de unas semana bastante cuerda he pasado un finde en Valencia y ya me ha trastocado toda la cabeza. Os hablo de como me siento, mi interior, y las sensaciones que estoy teniendo, además no me acordaba que era san Valentín pero bueno ya haré uno especial . Ah, y os pongo música también, claro. Loca.

Suenan : Bad Gyal, Fantastic Explosion, Margaux Beylier, The Kid LAROI, Adios Amores.