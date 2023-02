Según me despierte

Esta semana en lo nuevo de Según me despierte, hablamos de las las intros de las canciones

Hoy me he despertado dándole importancia a las intros de las canciones, os cuento cómo me gustan a mí y os pongo unos ejemplos súper divertidos a la vez que como siempre os cuento mi vida y lo que sucede en mi cabeza.

Suenan : Chet Faker, Lewis Ofman, Alicia te quiero, King Geedorah, 808vic, Cozy Kiyo, Aminé.