El saxo tenor va ser una de les pedres angulars en la que es va construïr el Rhythm and Blues. El seu so va ser una de les primeres veus d'insurrecció sonora contra el sistema establert i va trencar murs racials i socials.

Encara que el saxo ja havía tingut un paper destacat, tant en l'era de les big bands com en el bebop, és a finals dels anys 40 que el rhythm&blues eclosiona com a sinònim de rebel·lió obrint pas al rock and roll.