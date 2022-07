54:47

Escoltarem una selecció de temes de Doo wop, de Rhythm&Blues vocal on el saxo es converteix un element indispensable

Com va dir Jerry Leiber, un dels més grans compositors de r&r de la història:

"Quan penses en rhythm&blues vocal dels 50, el saxo no és el que primer et ve el cap. Però si treguessis els grans solos de Gil Bernal, King Curtis i tants d'altres, no seria el mateix, ni hagués sigut tant popular"

Estem totalment d'acord. Com no podría ser d'una altra manera.

Així que en l'episòdi d'avui escoltarem una selecció de temes de Doo wop, de Rhythm&Blues vocal on el saxo es converteix un element indispensable.