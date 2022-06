01:00:11

intonía: "Jumbo=Jambo" - Akira Ishikawa & His Count Buffalos

"Blacklisted" - Flock Of Pigs; "Toys" - Numen; "I´m Going Monkey For Your Love" - Son Of Dave; "Lucifer" - Eabs; "Simülasyon Terk" - Lalalar; "A-Weha" - Zenobia; "Doin´ My Thing" - X-Ray Ted; "Discjockey" (Adriano Celentano Lego Edit) - Dirty Elements & Drunk Drivers

Todas las músicas seleccionadas y presentadas por Josele Calabuig, desde RNE en Alicante... Muchísimas gracias a Inma, Amparo, Miguel Ángel y Pancho, por su buen hacer y apoyo incondicionales durante todas las colaboraciones de Josele de esta temporada 2021-2022...

Puedes escribir a Josele si quieres, a este email: surcopop@gmail.com