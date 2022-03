59:38

Sintonía: "Sports Radio" (RLC Dub Mix) (Guille Radio Edit) - Elite Beat

"Cinematic Dub" - Gaudi & Mad Professor; "Para Mancini" - Combo Lulo; "Axumites" (feat. Booker Gee & Lone Ark) - Soul Sugar; "Laijka" - La Cherga; "Cerro Invisible" - Terror/Cactus; "Deli Style" - Hot Mustard; "Black Marlin" - Parov Stelar; "Mondo Mas" - Club Des Belugas; "Bossa Astoria" - Zagar; "Ronkola" - Hammond Classics; "Isobho Lethu" - Lucas Nwananga and His Band; "Experience" - Tabou No 2; "Back Home... Sweet Home" - Henri-Pierre Noel; "Le Flute" - Sirhan; "Mi Tierra (Disco Dustrumental) - Bosq

La primera sesión de Julio de esta nueva temporada 2021-2022, se emitió el 07/01/2022; búscala en los podcasts de Sateli 3, en Radio 3.

Todas las músicas seleccionadas por Julio "Malandar" Moreno (Sevilla).