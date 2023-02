59:42

Sintonía: "Winter´s Theme" - Surprise Chef

"Out of Town" (feat. Jesper Munk) y "Save Me Saturday" (feat. Kay Ott) - Frank Popp Ensemble; "Ann in Church" - Moonpedro & The Sinking Ship; "Medin" - Onom Agemo & Ahmed Ag Kaedy (Sampler Free Download https://hiddenjazzquartett.bandcamp.com/album/agogo-2022); "Del Aire Bebió la Morena" (feat. Denverano, Daniela Olmedo y Antonio Prats) - Luis Giménez; Nati James - "This is Not Alegrias" - Nati James; "Need My Money" - Roger Damawuzan; "Never Sleep" - Eamon; "Tribal Rocks" - Ariel Kalma





Todas las músicas seleccionadas y presentadas por Josele Calabuig desde RNE en Alicante. Muchísimas gracias a Pancho por su predisposición y profesionalidad

