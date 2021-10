The New Pornographers (1/3) Studio LPs (2000-19) (1ª Parte)

59:30

Sintonía: "Streets of Fire" - The New Pornographers

Inauguramos un nuevo "Desplegable" de tres capítulos, en los que ahondaremos en lo mejor de los álbumes de estudio de la (para mí) mejor banda Canadiense de Power Pop !!!

"Mass Romantic", "The Fake Headlines", "Jackie" y "Letter From An Occupant", extraídas del primer LP del grupo, titulado "Mass Romantic" (Mint Records, 2000)

"The Electric Version", "The Laws Have Changed", "The New Face Of Zero And One", "Ballad Of A Comeback Kid", "July Jones" y "Miss Teen Wordpower", extraídas del 2º álbum, "The Electric Version" (Mint Records, 2003)

"Use It", "The Bleeding Heart Show" y "Sing Me Spanish Techno", del álbum "Twin Cinema" (Mint Records, 2005). Todas las canciones compuestas e interpretadas por The New Pornographers

Este programa está dedicado a Manolo Jiménez, oriundo del pueblo alicantino de Elda-Petrer pues, ésta es una de las muchas bandas que me dio a conocer sin pedirme nunca nada a cambio, salvo quizás, mi amistad... Te echo mucho de menos, Maestro, espero que te esté yendo bien....