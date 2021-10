59:36

Sintonía: "Nefes" - Derya Yildirim & Grup Símsek

"Kar Yagär", "Çocuklar", "Ey Sahin Bakislim" y "Kürk", extraídas del primer álbum (2019) de Derya Yildirim & Grup Símsek; "The Land Of Lie" y "Woman Mysterious" - Rubia (2020); "Time Will Come", "Caught By The Sun", "Volcano" y "Harmonium" - The Soundcarriers (2009); "Passersby" - Quilt (20016); "All The Leaves Are Gone" - Josephine Foster & The Supposed (2004)