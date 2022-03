59:54

Sintonía: "Sr Lobo" - Los 300

El Sr Lobezno nos sorprende, una vez más, con una impecable selección de algunos de los pioneros del rap, o si prefieres del Hip Hop de la escena de Nueva York, entre 1980 y 1988:

1.- "Cath The Beat" - T. Ski Valley; 2.- "Weekend" - Cold Crush Brothers; 3.- "When You´re Standing On The Top" - Super 3; 4.- "Freedom" - Grandmaster Flash & The Furious 5; 5.- "Talking All That Jazz" - Stetsasonic; 6.- "Showdown" - The Sugarhill Gang

Todas las músicas seleccionadas y presentadas por Sr Lobezno (Isidro Sánchez Marín), desde RNE en Granada. Una vez más, millón de gracias para Juan Carlos!!!

srlobezno@afrodisiaclub.com