01:05:28

"La especie humana ha caminado sobre la Tierra una minúscula fracción del tiempo de existencia del planeta, 300.000 años con respecto a 4.600 millones de años. A lo largo de este tiempo profundo, escribe Antxon Olabe en su libro Necesidad de una política de la Tierra, poderosas fuerzas geológicas y cosmológicas han provocado estados planetarios radicalmente diferentes al que la humanidad ha conocido desde su amanecer en las sabanas africanas. Dos episodios de casi completa congelación, periodos de calor extremo, oxidación masiva de la atmósfera, reorganizaciones de las masas continentales a lo largo de centenares de millones de años, cinco extinciones masivas de diversidad biológica por causas naturales y sin embargo, al mismo tiempo una extraordinaria evolución de las formas de vida desde los organismos primitivos más sencillos hasta la complejidad y variedad alcanzada en los últimos millones de años. En ese mundo cambiante, la vida, el más asombroso y fascinante de los fenómenos conocidos del cosmos, ha perdurado de forma ininterrumpida a lo largo de 3.800 millones de años, resistiendo y evolucionando incluso en los entornos más inhóspitos. La vida es tenaz, perseverante y resistente, algunos organismos entran en un letargo próximo a la muerte durante muchos años y retornan sanos una vez que las condiciones ambientales vuelven a ser favorables. Por eso, nos advierte Antxon Olabe es importante no llamarse a engaño, si la crisis climática no se reconduce de manera adecuada no será el planeta el que estará en peligro si no nosotros, homo sapiens, por no haber sabido preservar el entorno ecológico favorable que nos ha permitido desarrollarnos y prosperar. Hoy encendemos el fuego de la cueva para iluminar una política de la tierra y lo hacemos con Antxon Olabe, uno de los grandes expertos en cambio climático, autor de un manual imprescindible para comprender el reto que afrontamos: "Necesidad de una política de la Tierra. Emergencia climática en tiempos de confrontación"

Con nuestro colaborador, Jaime García Cantero, hablamos de autómatas y ajedrez y en nuestro túnel del tiempo recuperamos la voz del escritor y dramaturgo Max Aub.