La primera parte de este Saltamontes del lunes está repleta de sonidos del pasado que conviene recordar con cierta frecuencia: las canciones interpretadas por Joe Cocker en su álbum "Sheffield steel", de 1.982, y el álbum que en 1.977 supuso el retorno discográfico de The Animals, "Before we were so rudely interrupted'. La segunda parte del programa la dedicamos a estrenar el nuevo álbum de Neil Young. Se trata, en concreto, de una serie de canciones recogidas durante la gira europea de Young con Promise of the Real, en el año 2.019.