58:53

Abrimos el programa de hoy con una novedad discográfica tan interesante como es el álbum "Something borrowed, something new", obra de homenaje al cantante Country John Anderson que ha auspiciado el músico y productor Dan Auerbach. Entre los artistas que han participado en ese homenaje escuchamos hoy a Sturgill Simpson, a Gillian Welch con David Rawlings, y a John Prine. Tenemos también en esta emisión de Saltamontes música en directo de Canned Heat y la voz de Madeleine Peyroux, por terrenos de la música Country.