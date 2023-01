Retrato de artista

58:14

MOZART: Sonata para violín y claver en do mayor KV 6: Mov. 1 Allegro (4.29). Blandine Verlet (cl.), Gerard Poulet (vl.). Sinfonía nº 1 en mi bemol mayor KV 16 (14.03). The English Concert. Dir.: T. Pinnock. Va dal furor portata KV 21 (5.42). Christoph Pregardien (ten.), Orq. Barroca L’Orfeo. Dir.: M. Gaigg. Concierto para piano y orquesta nº 1 en mi bemol mayor KV 37: Mov. 1 Allegro (5.12). François Dumont (p.), Orq. Sinf. de Bretaña. Dir.: F. Dumont. Apollo et Hyacinthus KV 38: Acto 1 Aria de Apolo “Iam pastor Apollo” (4.02). Franco Fagioli (cont.), Orq. Fil. Marchigiana. Dir.: G. Kuhn. Missa Brevis nº 1 en sol mayor KV 49: Agnus Dei (2.21). Agnes Mellon (sop.), Elisabeth Graf (con.), Oly Pfaff (ten.), Franz-Joseph Selig (baj.), Coro de Cámara de Colonia, Collegium Cartusianum. Dir.: P. Neumann. Cuarteto de cuerda en sol mayor KV 80 (15.00). Cuarteto Kuss.