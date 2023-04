58:34

A senna festeggiante parte 1 (principio) (20’36’’) Lella Cuberli (sop.) Helga Muller - Molinari (mezzo.) Siegmund Nimsgern (bajo) Cappella Coloniensis Claudio Scimone (dir.) Concierto para violin, cuerda y continuo en mi mayor op 3 num 12 rv 265 (9’32’’) Simon Standage (v.) The English Concert Trevor Pinnock (dir.) Orlando Furioso Anh 84 Recitativo 'Insolito Coraggio', Recitativo Accompagnato 'Orlando, Allora Il Ciel', Aria 'Nel Profondo Cieco Mondo' (5’45’’) Vivica Genaux (mezzo.) Lautten Compagney Wolfgang Katschner (dir) Concierto para 2 oboes, 2 clarinetes, cuerda y continuo en do mayor rv 559 (10’52’’) The King’s Consort Robert King (dir.) The New Four Seasons – Vivaldi Recomposed: Summer 3 (3’22) Elena Urioste (v.) Chineke! Orchestra Max Richter (dir.)