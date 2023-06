Retrato de artista

58:25

La verita in cimento rv 739 acto 3 aria de Rustena "Cara sorte di chi nata" (4’26’’) Magdalena Kozena (Mezzosoprano) Orquesta barroca de Venecia Andrea Marcon (Dir.) All' ombra di sospetto rv 678 (10’20’’) Silvia Vajente (Sop.) Epoca Barocca Marcello Gatti (Fl.) Lauda Jerusalem rv 609 (8’02’’) Margaret Marshall (sop.) Coro John Alldis Orquesta De Camara Inglesa Vittorio Negri (dir.) Las cuatro estaciones en arreglo libre de Max Richter 2º mov. Verano (12’04’’) Orquesta sinfónica de la ciudad de Birmingham Carlos Izcaray (dir.) Concierto para oboe, cuerda y continuo en fa mayor rv 455 John Anderson (oboe) Orquesta 'Philharmonia' de Londres Simon Wright (dir.) Tito Manlio rv app 56 (4’15’’) Orquesta de Cámara de Berlín Vittorio Negri (Dir.) Concierto para flauta de pico sopranino, cuerda y continuo en do mayor rv 443 ( ) Peter Holtslag (fl.) The Parley Of Instruments Peter Holman (dir.)