Cuatro Estaciones: Invierno (7’56’’) Alice Harnoncourt (v.) Concentus Musicus de Viena Nikolaus Harnoncourt (Dir.) Juditha triumphans devicta holofernes barbarie rv 644 (18’06’’) Elly Ameling (sop) Ingeborg Springer (mezzo) Julia Hamari (mezzo) Birgit Finnila (contralto) Annelies Burmeister (contralto) Conjunto de Solistas de la Radio de Berlin Orquesta de Cámara de Berlin Vittorio Negri (dir.) Concierto para viola d' amore, laud, cuerda y continuo en re menor rv 540 (11’31’’) Il Giardino Armonico Giovanni Antonini (Dir.) Nulla In Mundo Pax Sincera Rv 630 – Aria (7’11) Julia Lezhneva (sop.) I Barocchisti Diego Fasolis (dir.) Concierto para mandolina, cuerda y continuo en do mayor rv 425 (6’57’’) Robin Jeffrey (mandolina) The Parley Of Instruments Roy Goodman (dir.)