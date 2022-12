58:29

VERDI: La Traviata: Acto I Brindis de Alfredo y Violetta “Libiamo, libiamo ne lieti calici” (2.58). L. Pavarotti (ten.), J. Sutherland (sop.). Coro y Orq. Metropolitan de Nueva York. Dir: R. Bonynge. VERDI: I vespri siciliani: Obertura (9.27). Orq. Fil. de Berlín. Dir.: C. Abbado. VERDI: Rigoletto: Acto II Dúo de Gilda y Rigoletto “Tutte le feste al tempio…Sì vendetta” (9.26). I. Dominich (sop.) L. Nucci (bar.) Orq. Southbank Sinfonia. Dir: S. Over. VERDI: Macbeth: Acto IV Recitativo y Aria de Macduff “O figli, o figli miei…Ah, la paterna mano” (4.12). J. Kaufmann (ten.) Orq. de la Ópera de Parma. Dir: P.G. Morandi. VERDI: 4 Pezzi sacri: núm.1 “Ave Maria” (5.50). Coro Fil. de Londres. Dir.: C.M. Giulini. VERDI: Variaciones para oboe y orquesta(11.37). A. Potenza (ob.). Orq. Sinf. de Milán “Giuseppe Verdi” Dir.: R. Chailly. VERDI: La Traviata: Acto I Dúo de Alfredo y Violetta “Un dì felice” (3.33) A. Netrebko (sop.) R. Villazón (ten.) Orq. Fil. de Viena. Dir.: C. Rizzi.