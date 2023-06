59:36

SCHUBERT: 'Die schöne Müllerin' D 795 (selecc.) (14.00) D. Fischer-Dieskau (bar.), G. Moore (p.) SCHUBERT: Impromptu num. 4 en Fa menor D 935 (6.48) E. Leonskaja (p.) SCHUBERT: ’Fierrabras’ D 796 (selecc.) (7.15) K. Mattila, (sopr.), R. Gambill (ter.), Coro ‘Arnold Schönberg’, Orquesta de Cámara de Europa. C. Abbado (dir.) SCHUBERT: Sinfonía num. 6 en Do mayor D 589: III. Scherzo. Presto (6.13) Orchestra of the Eighteenth Century. F. Bruggen (dir.) SCHUBERT: Sonata en La menor para arpeggione y piano D 821: I. Allegro moderato (13.26) M. Rostropovich (vc.), B. Britten (p.)