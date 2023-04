Retrato de artista

58:45

SATIE: Allons-Chochotte (4.03). P. Petibon (sop.), O. Py (voz), S. Manoff (p.). Trois morceaux in forme de poire (Manière de commencement, Prolongation du même, Num 1, Num 2, Num 3, En plus, Redite) (12.47). A Queffélec (p.), C. Collard (p.). Rambouillet: Une reception a Rambouillet (0.43). Chez le docteur (4.56). Embryons desséchés (De holoturia, De edrioftalmos, De podoftalmos) (6.37). F. Clidat (p.). Jack in the box (6.40). J.-P. Armengaud (p.). Ludions (Air du rat, Spleen, La grenouille americaine, Air du poete, Chanson du chat) (4.09). E. Ammeling (sop.), R. Jansen (p.). Gnossienne nº 5 (3.46). J.-Y. Thibaudet (p.).