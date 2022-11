57:16

RAMEAU: Conciertos en sexteto. Primer concierto (mov 1). Les Accents. Dir.: T. Noally. Suite en la menor. Preludio y alemanda. C. Rousset (clv). Hippolyte et Aricie. Obertura. Les Talens Lyriques. Dir.: C. Rousset. Hippolyte et Aricie. Selección del acto II. Les Arts Florissants. Dir.: C. Rousset. Thetis. P.Sly (bar.), Clavecin en concert. Dir.: Luc Beauséjour. Deus noster refugium (selecc.) Le Concert Spirituel. Dir.: H. Niquet. Les sauvages. V. Olafsson (p.).