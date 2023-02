59:34

- The Married Beau - Z603 Marcha Trumpet Air Hornpipe Duración: 4'48"’

ACADEMY OF ANCIENT MUSIC (REINO UNIDO) (CONJUNTO INSTRUMENTAL)

CHRISTOPHER HOGWOOD (DIRECTOR ORQUESTA)

- Blow Up The Trumpet In Sion Z 10 Duración: 7’42’’

CORO DEL KING'S COLLEGE DE CAMBRIDGE (REINO UNIDO) (CONJUNTO VOCAL)

LEONHARDT CONSORT (CONJUNTO INSTRUMENTAL),

GUSTAV LEONHARDT (DIRECTOR ORQUESTA)

- Sonata En Trio Num 2 En Si Bemol Mayor Z 791 Duración: 5’50’

THE KING'S CONSORT (REINO UNIDO) (CONJUNTO INSTRUMENTAL, INTÉRPRETE PRINCIPAL)

- Oda Para El Cumpleaños Del Duque De Gloucester - Chacona final Duración: 4’31’’

THE KING'S CONSORT (REINO UNIDO) (CONJUNTO INSTRUMENTAL)

- King Arthur, Or The British Worthy Z 628 (Estr 1691) El Rey Arturo O La Dignidad Británica Acto 3 Duración 17:01

CORO 'MONTEVERDI' DE LONDRES (REINO UNIDO) (CONJUNTO VOCAL)

ENGLISH BAROQUE SOLOISTS (REINO UNIDO) (CONJUNTO INSTRUMENTAL) JOHN ELIOT GARDINER (DIRECTOR ORQUESTA)

- Fantasía Sobre Un Ground Z 731 (Ca 1680) Duración: 5’16’’

ORCHESTRA OF THE EIGHTEENTH CENTURY (HOLANDA) (CONJUNTO INSTRUMENTAL) FRANS BRUGGEN (DIRECTOR ORQUESTA)

- Once, Twice, Thrice I Julia Tried Duración 1’48’’

Int. DELLERT´S CONSORT