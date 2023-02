56:17

· Chaconne Duración 7’38

Ricecar Consort.

Dir.: P. Pierlot.

· God, Thou Hast Cast Us Out Z 36 Duración: 4’27’’

CORO DEL KING'S COLLEGE DE CAMBRIDGE (REINO UNIDO) (CORO)

DAVID WILLCOCKS. SIR (DIRECTOR CORO)

· Come Ye Sons Of Art Away - Oda Para el 33 Cumpleaños De La Reina Mary II OBERTURA 4:06

ORQUESTA 'MONTEVERDI' DE LONDRES (REINO UNIDO) (CONJUNTO INSTRUMENTAL)

JOHN ELIOT GARDINER (DIRECTOR ORQUESTA)

· Fantasía In D Minor Z732, In F Major Z733, In G Minor Z734 Duración: 10’

Hesperion XX

Jordi Savall (Director)

· The Indian Queen – Acto 3 Duración: 10’

The Scolars Baroque Ensemble

DAVID VAN ASCH (DIRECTOR ORQUESTA)

· 'The Gordian Knot Untied' Z597 Duración 10’

ORQUESTA DE CAMARA INGLESA (REINO UNIDO) (GRUPO MUSICAL)

RAYMOND LEPPARD (DIRECTOR ORQUESTA)

· I Gave Her Cakes And I Gave Her Ale Duración: 1’15’’

DELLER CONSOR