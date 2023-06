Retrato de artista

01:00:02

VILLA-LOBOS: Bachiana brasileira, núm. 2, Tocata IV 'O trenzinho do caipira' (4). Orq. Nacional de Francia Dir.: H. Villa-Lobos. VILLA-LOBOS: A lenda do Caboclo (4). C. Ortiz (p.). VILLA-LOBOS: Mandú-Çarará (13.36). Orq. Sinf. y Coro del Estado de Sao Paulo. Dir.: I. Karabtchevsky. VILLA-LOBOS: Modinhas e cançoes, serie I ‘Cançao do marinheiro’ (3.34). ). P. Petibon (sop.), S. Manoff (p.), D. Ventucci (acordeón). VILLA-LOBOS: Fantasía para saxofón y orquesta de cámara (10.55). P. P. Cámara Toldos (saxofón sop.), I Musici di Basilea. VILLA-LOBOS: Preludios para guitarra, núm. 1 en Mi menor (4.49). P. Sáinz-Villegas (guit.). VILLA-LOBOS: O canto do cisne negro (arreglo para armónica, arpa y orquesta) (3.50). R, Bonfiglio (armónica), S. Jolles (arpa), New York Chamber Symphony. Dir.: G. Schwarz.