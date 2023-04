58:11

HAYDN (X): Cuarteto de cuerda en Sol Mayor op. 77 nº 1 “Lobkowitz 1” (selec.) (7’07”). Cuarteto Alban Berg. Sinfonía n.º 39 en sol menor (selec.) (4’09”). The English Concert. Dir.: T. Pinnock. Stabat Mater en sol menor (selec.) (9’10”). A. R. Johnson (ten.), The English Concert. Dir.: T. Pinnock. Sonata para clave en Mi bemol Mayor Hob. XVI:25 (11’03”). J. E. Bavouzet (p.). Las estaciones (selec.) (9’15”). M. Petersen (sop.), W. Gura (ten.), D. Henschel (bar.), Coro de cámara de las rías de Berlín, Orq. Barroca de Friburgo. Dir.: R. Jacobs. Sinfonía nº 45 en fa sostenidol menor “Los adioses” (selec.) (7’13”). The English Concert. Dir.: T. Pinnock.