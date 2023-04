58:24

HAYDN (VI): Sinfonía nº 60 "Il Distratto" (selec.) (8’12”). Il Giardino Armonico. Dir.: G. Antonini. Divertimento en La Mayor Hob X, 3 (selec.) (8’04”). Concentus Musicus. Dir.: N. Harnoncourt. Sonata para clave en La Mayor Hob. XVI:26 (8’13”). L. O. Andsnes (p.). Cuarteto de cuerda en si menor op. 64 nº2 (selec.) (7’37”). Cuarteto Mosaiques. Concierto para oboe y orquesta en Do Mayor Hob. VII G (selec.) (9’48”). P. Goodwin (ob.), The English Concert. Dir.: T. Pinnock. Orlando Paladino (selec.) (3’54”). A. S. von Otter (sop.), The English Concert. Dir.: T. Pinnock.