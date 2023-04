Retrato de artista

59:21

HAYDN (IX): Sinfonía nº 32 en sol menor “La gallina” (selec.) (7’25”). Orq. Real del Concertgebouw de Ámsterdam. Dir.: C. Davis. Concierto para clave y orquesta en Fa Mayor, Hob XVIII:3 (selec.) (8’27). L. O. Andsnes (p.), Orq. de Cámara Noruega. La fidelidad premiada (selec.), (5’05”). A. S. von Otter (sop.), The English Concert. Dir.: T. Pinnock. Cuarteto de cuerda en Do Mayor op. 74 nº 1 “Del Jinete” (selec.) (12’47”). Cuarteto Quiroga. Trio para violín, cello y piano en Re Mayor Hob XV:24 (13’29”). Trío Beaux Arts. Divertimento en Do mayor Hob. III, 6 (selec.) (2’24”). Conjunto Barroco de Drottningholm.